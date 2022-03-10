رئيس "هيئة الإذاعة والتلفزيون" يلتقي مسؤولي لجنة الشؤون الهندسية الإعلامية بدول مجلس التعاون

التقى الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، محمد بن فهد الحارثي، في مقر الهيئة بالرياض اليوم وفدًا من لجنة مسؤولي الشؤون الهندسية الإعلامية بدول مجلس التعاون، وذلك ضمن أعمال اجتماع اللجنة العاشر برئاسة المملكة العربية السعودية.
وجرى خلال اللقاء بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الشؤون الهندسية في الإعلام، بالإضافة إلى التعاون في مجالات عديدة بين دول مجلس التعاون الخليجي، كما قام الوفد بجولة اطلع من خلالها على إمكانات هيئة الإذاعة والتلفزيون.
وعبّر الوفد عن إعجابه بالتطورات التقنية التي تشهدها المملكة بوجه عام والهيئة بشكل خاص، مقدمين الشكر لهيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة على حسن الضيافة، ولكل الدول الأعضاء على جهودهم ومتابعتهم للعمل الإعلامي المشترك في مجال الشؤون الهندسية.
وعبر الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون بدوره عن ترحيب الهيئة بالتعاون مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وتقديم كل ما من شأنه تفعيل العلاقة المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي، ودعم توجهات القيادات نحو خلق التكامل والترابط.
ورأس الاجتماع العاشر للجنة مسؤولي الشؤون الهندسية بدول مجلس التعاون، مساعد الرئيس التنفيذي للشؤون الهندسية لهيئة الإذاعة والتلفزيون، المهندس حاتم بن محمد نور أبو ناصف، بمشاركة جميع الدول الأعضاء بمجلس التعاون والأمانة العامة.