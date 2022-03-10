رئيس "هيئة الإذاعة والتلفزيون" يلتقي مسؤولي لجنة الشؤون الهندسية الإعلامية بدول مجلس التعاون

وجرى خلال اللقاء بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الشؤون الهندسية في الإعلام، بالإضافة إلى التعاون في مجالات عديدة بين دول مجلس التعاون الخليجي، كما قام الوفد بجولة اطلع من خلالها على إمكانات هيئة الإذاعة والتلفزيون.