رئيس هيئة الترفيه يتوّج فائزي "عطر الكلام" بالجوائز المليونية للمسابقة العالمية

جاء ذلك في ختامية لبرنامج "عطر الكلام" التي قدم خلالها رئيس الهيئة العامة للترفيه شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، على رعايتهما اللامحدودة لكل ما هو مفيد للمملكة، ومن ذلك قطاع الترفيه.