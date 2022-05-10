رئيس هيئة السياحة: المملكة تهدف أن تتخطى الزيارات السياحية 70 مليوناً هذا العام

وأضاف: أعتقد أن السفر المحلي وصل إلى ارتفاع قياسي العام الماضي. وبشأن التعافي العام للسفر الإجمالي، لقد تفوقنا على العالم وعلى المنطقة فيما يتعلق بمعدل التعافي ووصلنا إلى 72 % من مستويات ما قبل الجائحة".