رئيس هيئة السياحة: المملكة تهدف أن تتخطى الزيارات السياحية 70 مليوناً هذا العام

قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة "فهد حميد الدين"، إن المملكة تهدف لأن تتخطى الزيارات السياحية التي تستقبلها هذا العام 70 مليون زيارة بعد أن تمكنت من اجتذاب 62 مليوناً العام الماضي.
وقال رئيس الهيئة لوكالة رويترز على هامش معرض سوق السفر العربي في دبي، إن الزيارات زادت بنسبة 130 % في الربع الأول 2022 مقارنة بالربع الرابع من 2019.
وأضاف: أعتقد أن السفر المحلي وصل إلى ارتفاع قياسي العام الماضي. وبشأن التعافي العام للسفر الإجمالي، لقد تفوقنا على العالم وعلى المنطقة فيما يتعلق بمعدل التعافي ووصلنا إلى 72 % من مستويات ما قبل الجائحة".
وقال حميد الدين، رداً على سؤال بشأن المنافسة الإقليمية: "نحن سعداء جداً برؤية دبي ناجحة، مثل الأردن ومثل مصر، الكل يتعافى وينمو. ونريد أن نلعب دورنا ونعتقد أن نجاحنا نجاحٌ للجميع".