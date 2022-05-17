رئيس هيئة الهلال الأحمر يهنئ القيادة بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين للمستشفى

رفَع رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسي، باسمه ونيابة عن كافة منسوبي الهيئة، التهنئةَ إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وإجراء الفحوصات الطبية له، واستكمال الخطة العلاجية بنجاح ولله الحمد.