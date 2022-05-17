محليات

رئيس هيئة الهلال الأحمر يهنئ القيادة بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين للمستشفى

سأل المولى أن يُديمَ عليه موفور الصحة والعافية ويمده بعونه ورعايته وتوفيقه
رئيس هيئة الهلال الأحمر يهنئ القيادة بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين للمستشفى
رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي جلال العويسي
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رفَع رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسي، باسمه ونيابة عن كافة منسوبي الهيئة، التهنئةَ إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وإجراء الفحوصات الطبية له، واستكمال الخطة العلاجية بنجاح ولله الحمد.

وسأل المولى العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويُديم عليه موفور الصحة والعافية، ويمده بعونه ورعايته وتوفيقه، وأن يُبقيه سندًا وذخرًا لبلاد الحرمين الشريفين وللأمتين العربية والإسلامية.

الأمير محمد بن سلمان
الملك سلمان بن عبدالعزيز
هيئة الهلال الأحمر
جلال العويسي

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