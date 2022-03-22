رئيس وزراء باكستان يستقبل وزير الخارجية

استقبل رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، على هامش أعمال الدورة الـ48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المقامة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.