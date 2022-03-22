رئيس وزراء باكستان يستقبل وزير الخارجية

استقبل رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، على هامش أعمال الدورة الـ48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المقامة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لرئيس الوزراء ولحكومة وشعب باكستان الشقيقة، فيما حمله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وهنأ وزير الخارجية دولة رئيس الوزراء بمناسبة الذكرى 75 لاستقلال جمهورية باكستان الإسلامية.
وشهد الاستقبال استعراض أوجه العلاقات التاريخية والراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى تكثيف التنسيق الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وحضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف المالكي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.