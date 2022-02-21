رئيس وزراء تايلاند يستقبل "العيسى" على رأس وفد من رابطة العالم الإسلامي

زار وفد من رابطة العالم الإسلامي، برئاسة الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، مملكة تايلاند، تلبيةً لدعوة رسمية تلقاها من الحكومة التايلاندية، وسط ترحيب وصفته الأوساط المحلية والجالية الإسلامية بالمهم في التواصل الحضاري بين الأمم والشعوب.

وحَفِل جدول أعمال الزيارة المُعَد من قِبَل الحكومة التايلاندية، بلقاءات مع رئيسي الحكومة والبرلمان، وأعضاء البرلمان، وعدد من الوزراء، إضافة إلى لقاءات متعددة مع قيادات أتباع الأديان في تايلاند، مع محاضرتين أولاهما عن التسامح الديني وبناء الجسور، والثانية عن تحالف الحضارات، أُلقِيَا في كبرى الجامعات والمراكز الدينية.

ومنذ وصول وفد الرابطة برئاسة الشيخ الدكتور محمد العيسى، كان في استقبالهم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الذي أقام مأدبة غداء للوفد.

وفي ذات اليوم، استقبل رئيس الوزراء بمملكة تايلاند، الجنرال برايوت تشا أوتشا، في مقر رئاسة الحكومة الشيخ د.محمد العيسى، مرحّبًا به وبوفد الرابطة في تايلاند؛ منوهًا دولتُه بأهمية برنامج الزيارة، ومبديًا تطلع دولته إلى المحاضرة التي سيلقيها الأمين العام، في أعرق وأشهر الجامعات التايلاندية (جامعة الملك) حول موضوع تحالف الحضارات.

ونوّه بالدور المتميز لرابطة العالم الإسلامي حول العالم، مرحّبًا بالتعاون مع الرابطة، ومهنئًا الشيخ العيسى على منحه الدكتوراه الفخرية من جامعة فطاني.

وفي سياق برنامج الزيارة، الْتقى العيسى، رئيس الوزراء الأسبق ورئيس البرلمان الحالي في مملكة تايلاند شون ليكباي، في مقر البرلمان التايلاندي، بحضور رؤساء اللجان البرلمانية ونواب البرلمان؛ حيث عقد الجانبان اجتماعًا موسعًا تضمن بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما تم بحث آفاق تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الحضارية.

وكان "العيسى" قد الْتقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية "دون برامودويناي"، وتم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتحديد أطر تفعيل التعاون البيني من خلال المبادرات والبرامج.

وضمن البرنامج الحكومي للزيارة، زار الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ووفد الرابطة برفقة عدد من القيادات المحلية التايلاندية، متحف "جيم تومسون هاو" في العاصمة بانكوك؛ حيث كان في استقباله إيثيبهول خونبلومي وزير الثقافة، وعدد من القائمين على المتحف، وكبار باحثيه وخبرائه، وجرى تقديم عرض احتفالي موسع احتفاء بوفد الرابطة يعكس صورًا من الثقافة والتقاليد التايلاندية.

وفي مختلف اللقاءات، أشاد الشيخ د.محمد العيسى بمستوى الوئام الوطني في تايلاند بمختلف تنوعه الديني والإثني، وقال إن التجربة التايلاندية تُضاف بتثمين عالٍ للدول ذات التعايش الأمثل تحت راية دولتهم الوطنية الواحدة، وفي إطار دستورهم الواحد.

وأثنى على لقاءاته المثمرة مع القيادات الدينية التايلاندية "الإسلامية والبوذية"؛ حيث الْتقى رأس القيادة الروحية البوذية، ورؤساء المجالس الإسلامية ورئاستهم المركزية.