رابطة العالم الإسلامي «تدرأ» التطرف الرقمي

ومنذ تولي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى مهام الأمين العام فيها؛ اتخذت الرابطة مبادرات مميزة أحدثت نقلة نوعية في عمل الرابطة؛ والمتمثلة في تحويل اللقاءات والندوات إلى خطة عمل وخارطة طريق مستفيدةً من التقنيات المعاصرة التي ربطت العالم وحوّلته إلى قرية صغيرة، كما حدث في مؤتمر "ميثاق مكة المكرمة" في عام 2019م، حينما نجح الدكتور العيسى في حشد نحو 139 من القيادات الدينية في العالم الإسلامي لتفعيل مبادئ ذلك الميثاق الذي يشتمل على ثلاثين محوراً من المبادئ الرئيسية للإسلام.