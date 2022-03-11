رابطة العالم الإسلامي: الاعتداء الإرهابي على مصفاة الرياض انتهاك سافر

وجدد باسم رابطة العالم الإسلامي ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، التضامنَ الكاملَ مع المملكة العربية السعودية، في وجه كلّ ما يهدِّد أمنها واستقرارها، والوقوف معها في جميع ما تتخذه من إجراءاتٍ لحفظ أمنها، وسلامة مواطنيها، والمقيمين على أراضيها، سائلاً الله تعالى أن يرد كيد الإرهاب في نحره، ويقي الجميع شره.