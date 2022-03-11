رابطة العالم الإسلامي: الاعتداء الإرهابي على مصفاة الرياض انتهاك سافر

دانت رابطة العالم الإسلامي الاعتداء الإرهابي بطائرةٍ مُسيّرةٍ على مصفاة لتكرير البترول في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الذي لم يسفر - بحمد الله - عن أي وفيات ولا إصابات ولا تأثير على أعمال المصفاة.
وندّد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بهذا الاعتداء التخريبي بهمجية إرهابه الساعي لاستهداف مرفق مدني حيوي، بانتهاكٍ سافرٍ لكافة القوانين والمبادئ والأعراف الدولية.
وجدد باسم رابطة العالم الإسلامي ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، التضامنَ الكاملَ مع المملكة العربية السعودية، في وجه كلّ ما يهدِّد أمنها واستقرارها، والوقوف معها في جميع ما تتخذه من إجراءاتٍ لحفظ أمنها، وسلامة مواطنيها، والمقيمين على أراضيها، سائلاً الله تعالى أن يرد كيد الإرهاب في نحره، ويقي الجميع شره.