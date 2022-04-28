رابطة العالم الإسلامي تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف معهدًا في جامعة كراتشي

وندّد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، بهذا الاعتداء الإرهابي المروِّع الذي أزهق أنفسًا بريئة، مجددًا التأكيد على موقف الرابطة الثابت والدائم المدين بشدة لجميع جرائم العنف والإرهاب، مع تأكيد الرابطة على أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة أفكار التطرف المقلق والخَطِر وما يفضي إليه من أمثال هذه الجرائم أو التحريض عليها، بوصفها من الجرائم الفوقية التي تهدد سلام عالمنا وأمن واستقرار مجتمعاته.