رابطة العالم الإسلامي تدينُ الهجوم الإرهابي على نقطة أمنية شمال سيناء

وندَّدَ الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذا الهجوم الإجرامي الغادر، الذي يؤكد الضرورة الملحة لمواصلة الجهد الدولي المشترك، وعلى مختلف المحاور، لدحر التطرف والإرهاب والقضاء على منابعه، مجدداً معاليه التأكيد في هذا السياق على أن هذه الاعتداءات الغادرة لن تزيد مصر إلا قوة وعزيمة على مواجهة الإرهاب واستئصاله.