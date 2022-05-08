رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي غرب سيناء

وشدّد، باسم الرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، على التضامن الكامل مع جمهورية مصر العربية في حربها ضد الإرهاب، وضد كل ما يهدّد أمنها واستقرارها، معرباً عن خالص التعازي لأسر الضحايا، ولمصر قيادةً وحكومةً وشعباً، سائلاً الله تعالى أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.