رابطة العالم الإسلامي تدين تصريحات المتحدثة باسم حزب "بهاراتيا جانات" المسيئة لنبينا الكريم

ودعا الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي باسم الأمانة العامة للرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية إلى تفويت الفرصة على رهانات مثل هذه الممارسات العبثية، مؤكدًا أن هذه المجازفة الخاسرة وأمثالها لن تزيد المسلمين إلا إيمانًا مع إيمانهم، وثباتًا على قيمهم، وذبًّا عن جناب نبيهم الكريم -صلى الله عليه وسلم-.