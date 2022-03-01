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"رابطة العالم الإسلامي" ترحب بتصنيف "مجلس الأمن" لميليشيا الحوثي "جماعة إرهابية"

"العيسى" أعرب عن أمله في أن يُسهم القرار في دعم مساعي التحالف لنصرة الشرعية باليمن
"رابطة العالم الإسلامي" ترحب بتصنيف "مجلس الأمن" لميليشيا الحوثي "جماعة إرهابية"
واس
واس

رحّبت رابطة العالم الإسلامي بقرار مجلس الأمن الدولي تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، وتوسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع أفراد الجماعة الإرهابية، بعد أن كان مقتصراً على أفراد وشركات محدودة.

وأعرب الأمين العام للرابطة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، عن تثمينه لصدور هذا القرار المهم من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، اضطلاعاً بمسؤولياتهم في حفظ السلم والأمن الدوليين، واستشعاراً للضرورة الماسة لوضع حدٍّ لممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية، وداعميها، وقطع الطريق أمام إمدادها بالأموال والأسلحة التي تمول تمردها الحربي ضد الشعب اليمني المظلوم، وعملياتها الإجرامية المتواصلة، باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتهديدها المستمر لدول الجوار، والأمن الإقليمي، والاقتصاد العالمي، وممرات الملاحة الدولية.

وأعرب عن أمله في أن يُسهم القرار في دعم المساعي النبيلة للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لنصرة الشرعية في اليمن وإنهاء التمرد الإجرامي الذي تقوده ميليشيا الحوثي الإرهابية لتحقيق الأهداف الطائفية والإجرامية لداعميها.

رابطة العالم الإسلامي
مليشيا الحوثي الإرهابية
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي
مجلس الأمن
محمد العيسى
الحوثي

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