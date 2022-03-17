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رابطة العالم الإسلامي ترحب بقرار اعتماد الأمم المتحدة "15 مارس" يومًا عالميًّا للقضاء على "الإسلاموفوبيا"

"العيسى": القرار يؤسس لمرحلة مهمة في مواجهة خطاب الكراهية والعنصرية
رابطة العالم الإسلامي ترحب بقرار اعتماد الأمم المتحدة "15 مارس" يومًا عالميًّا للقضاء على "الإسلاموفوبيا"

رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى

واس
واس

رحّبت رابطة العالم الإسلامي بقرار اعتماد الجمعية العامة في منظمة الأمم المتحدة يوم 15 مارس من كل عام، يومًا عالميًّا للقضاء على "الإسلاموفوبيا".

وأشاد الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بجهود "الدبلوماسية الإسلامية وشركائنا من الدول والمنظمات الأممية والدينية، التي أثمرت عن اعتماد هذا القرار المحوري بالإجماع من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة".

وأكد أن هذا القرار يؤسس لمرحلة مهمة في مواجهة خطاب الكراهية والعنصرية والتعصب والتطرف، ويسهم بشكل بنّاء ومؤثر في دعم مبادرات الحوار بين أتباع الأديان والثقافات؛ بما يعود بمزيد من الأمن والاستقرار والازدهار على المجتمعات الإنسانية كافة.

رابطة العالم الإسلامي
الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى
منظمة الأمم المتحدة

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