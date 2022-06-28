رابطة العالم الإسلامي تعزي الأردن في ضحايا حادثة تسرب الغاز

وأعرب الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، باسم الأمانة العامة للرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، عن الوقوف والتضامن الكامل مع الأردن العزيز في هذا المصاب.