رابطة العالم الإسلامي تلبي احتياجات اللاجئين في العالم



كما يشمل دعم رابطة العالم الإسلامي للاجئين حول العالم بقيادة الأمين العام الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، حزمة من البرامج والمساعدات، منها حملة إغاثية عاجلة، دعم طبي متقدم، توزيع سلال غذائية، برامج تعليمية متخصصة، ودعم طبي متقدم، إنشاء مراكز حضرية، بناء المساجد، حفر آبار، ورعاية الأيتام، برامج تنموية، وإنشاء المراكز الحضرية.