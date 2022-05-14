رابطة العالم الإسلامي تهنئ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيسًا للإمارات

وأعرب الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، باسم مجامع وهيئات ومجالس الرابطة، عن تمنيات كافة منسوبي الرابطة له بالمزيد من الجهد والعطاء لخدمة شعبه وأمته وعالمه، ليواصل النهج الحكيم والسديد لأسلافه الكرام، وما عرف عنه طيلة اضطلاعه بمسؤولياته من الحصافة والحكمة والروح الجامعة.