رابطة العالم الإسلامي تهنئ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيسًا للإمارات

هنأت رابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة الثقة التي أولاه إياها إخوانه الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكَّام الإمارات.
وأعرب الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، باسم مجامع وهيئات ومجالس الرابطة، عن تمنيات كافة منسوبي الرابطة له بالمزيد من الجهد والعطاء لخدمة شعبه وأمته وعالمه، ليواصل النهج الحكيم والسديد لأسلافه الكرام، وما عرف عنه طيلة اضطلاعه بمسؤولياته من الحصافة والحكمة والروح الجامعة.
واختتم بالدعاء له بأن يوفقه الله تعالى ويعينه على هذه المسؤولية الكبيرة، ويجعله خير خلف لخير سلف.