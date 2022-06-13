رابطة العالم الإسلامي ضيف شرف الملتقى الأول لرؤساء المنظمات الأممية الفاعلة في العمل الإنساني

وقال الدكتور العيسى مستطرداً: "لن نعترض على وجود أغنياء وفقراء فهذه طبيعة الحياة، لكننا ندعو الأغنياء إلى التخفيف من معاناة الفقراء بدعمهم، وبخاصةٍ في ضروريات الحياة من الغذاء والدواء والتعليم"، مضيفا أنه "من المؤلم على سبيل المثال أن يحصُل الأغنياء على لقاح كوفيد 19 بينما لا يحصل عليه الفقراء أو لا يحصلون عليه إلا متأخرين أو على بعض الجرعات. نعم من حق الكيانات الغنية أن تبدأ بنفسها، لكن لا تَنْسَى غيرها"!