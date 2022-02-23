"رابع الحوت البرد يموت".. المسند: دخول "سعد بلع" وانتصاف موسم المطر

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم أن يعم الاستقرار معظم المناطق، كما توقّع أن تنشط الرياح السطحية الجنوبية والجنوبية الغربية في #مكة #المدينة وغربي الوسطى.

وقال عبر حسابه في تويتر: اليوم 23 فبراير يمثل تقريباً منتصف الموسم المطري، ذهب النصف الأول وبقي النصف الثاني.

وتابع: دخول طالع سعد بلع وهو عبارة عن نجمين متقاربين أحدهما خفي والآخر ظاهر، وهما يقعان في برج الدلو. وطالع سعد بلع يماني الجهة، وعدد أيامه 13 يوماً، وسعد بلع يمثل العقرب الثانية (عقرب الدم).

وأردف تقول العرب: "رابع الحوت البرد يموت" و"سعد بلع الشتاء طلع".