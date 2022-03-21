"راعٍ بلاتيني".. "طيران ناس" يشارك في معرض الحج والعمرة

وسوف يساهم المشاركون في المؤتمر في الخروج بتوصيات تخدم قطاع الحج والعمرة في التحول نحو الابتكار. كما يسلط المعرض الضوء على التجارب الدولية والمحلية الرائدة في صناعة وتقديم الخدمات في مجالات الضيافة والإعاشة والنقل والإسكان وغيرها من الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى توفير منصة واعدة للمبتكرين لتحفيز الابتكار والإبداع عبر تقديم كل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.