"رافال للتطوير العقاري" تنجح في بيع كامل المساحات المطروحة من "مخطط ضاحية النرجس" بإجمالي 640 مليون ريال

يذكر أن شركة "رافال للتطوير العقاري" هي واحدة من أهم الشركات التي توفر حزمة من الحلول المتكاملة والمبتكرة للسوق العقارية في المملكة العربية السعودية، وتعمل الشركة في مجالات التطوير العقاري السكني والفندقي والتجاري، إلى جانب توفير الخدمات الرئيسية المساندة، مثل: البيع، والتأجير، والاستثمار، وإدارة المشاريع.