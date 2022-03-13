"رافال" للتطوير العقاري تعين "هوية للمزادات" لتسويق وبيع مخطط ضاحية النرجس بشمال الرياض

عيّنت شركة "رافال" للتطوير العقاري، شركة "هوية" للمزادات، لتسويق وبيع مخطط ضاحية النرجس الواقع شمال العاصمة الرياض، وذلك بحضور العضو المنتدب لشركة "رافال" صالح الحناكي، والرئيس التنفيذي للشركة إلياس أبو سمرا، ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة هوية للمزادات محمد العليان، والرئيس التنفيذي لشركة "هوية" عبدالله العسكر.

وصرّح "عبدالله العسكر" بأن الاتفاقية ستنعكس آثارها الإيجابية على الواقع العقاري في شمال الرياض؛ لما يتمتع به المخطط من ميزات سكنية واستثمارية بدءًا من الموقع الحيوي كونه يقع في أرقى المناطق وأكثرها رغبة للسكن والاستثمار، وقربه من طرق ومعالم حيوية مهمة كطريق الملك سلمان وطريق أبي بكر الصديق ومطار الملك خالد الدولي وغيرها من المعالم التي تميز مخطط ضاحية النرجس.

وشدد "إلياس أبو سمرا" على أهمية توقيت المزاد، إذ إن المخطط شارف على التسليم النهائي، وسوف يساهم في سد الفجوة في المعروض بأكثر من 400 فيلا و250 شقة سكنية.

وتتضمن الاتفاقية قيام شركة "هوية" بأعمال إدارة التسويق، وإقامة المزاد نهاية الشهر الحالي يوم الاثنين 28-3-2022م بمشيئة الله.