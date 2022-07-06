"رافد" تختتم أعمال خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي 1443هـ

وحرصت "رافد" أيضًا على توفير بيئة عمل جاذبة ومعززة للإبداع والتعلم، وتطوير منسوبيها بكل المجالات، بالتالي نفذت أكثر من 264 مبادرةً متنوعة استمرت طوال العام، مما كان له أثر فاعل وملموس في تشجيعهم على العمل وزيادة إنتاجيتهم، ومواصلة تفعيل التعليم الإلكتروني للموظفين في مختلف التخصصات؛ بهدف تعزيز التدريب الذاتي وغير مقيد ولامحدود بمكان العمل والتي من خلالها تم استثمار أكثر من 9 آلاف ساعةٍ تدريبية لما يقارب 800 دورةٍ تدريبية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات تدريبية داخلية بهدف تمكين الموظفين من نشر المعرفة والاستفادة من الموارد والخبرات الموجودة بالشركة.