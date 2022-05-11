"رافد" تستعرض خدماتها عبر جناحها المشارك في معرض التعليم الدولي 2022

وتعرّف زوار الجناح على مساهمة "رافد" في خفض الانبعاثات الكربونية، وتقليل نسبة ازدحام المركبات من خلال خروج حافلة واحدة تنقل عددًا من الطلاب، إضافة إلى تعريف الزوار بالمنصات والتطبيقات التي تتيح طلب خدمة النقل والاستفادة منها.