رانيا حدادين: زيارة ولي العهد للأردن تعزيز للعلاقات المتجذرة بين البلدين منذ عهد المؤسس

وأشارت "حدادين" إلى أن الهدف من الزيارة هو دعم الاستثمار بالأردن من قبل الحكومة السعودية ومن قبل القطاع الخاص السعودي وتعزيزها في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والبحث عن رؤية وأهداف جديدة في الأعوام القادمة، وهذا ما لمسه المشاركون بملتقى رجال الأعمال السعوديين الأردنيين، حيث أكد الملتقى ضرورة إيجاد آفاق جديدة لتعزيز الاستثمار بالأردن والحد من البطالة.