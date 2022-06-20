ربط كهربائي ومحطات شمسية.. السعودية ومصر تتوسعان بمشاريع الطاقة

ترى السعودية في مشروع الربط تتويجًا لتوجيهات قيادتَي البلدَين الشقيقَين، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس عبدالفتاح السيسي؛ إذ تنسجم خطط الربط الكهربائي في السعودية مع برامجها التنفيذية المنبثقة من رؤية السعودية 2030، التي تحظى برعاية واهتمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي تهدف إلى استثمار الموقع الاستراتيجي للمملكة، وامتلاكها أكبر شبكة كهربائية في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، بأن تكون مركزًا إقليميًّا لتبادل الطاقة الكهربائية من خلال مشاريع الربط الكهربائي مع الدول؛ بما يسهم في تعزيز السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء، ويدعم مشاركة البلدين فيها.