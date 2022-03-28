ربط مقدمي خدمة إفطار الصائمين بالمسجد النبوي بشركات الإعاشة إلكترونياً

وأوضح الجهني، أن الإجراءات الإلكترونية التي سيتم العمل بها خلال شهر رمضان، تشمل إعداد خدمة طلب الاعتكاف، لتمكين المعتكفين من تقديم طلب تصريح الاعتكاف بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك، وخدمة إشغال المصليات التي تمكن الزائر من الاطلاع على أماكن الازدحام بالمسجد النبوي، مشيراً إلى أن جميع الخدمات متوافرة عبر تطبيق "زائرون" تسهيلاً للمصلين بالمسجد النبوي.