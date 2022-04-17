"ربيع الوجه" يكشف عن أسرة متعففة من 8 فتيات أيتام بلا تعليم ودخل متوقف

وأشار إلى أن هذه الأسرة لا تملك مسكنًا، حيث يسكنون خيامًا متنقلة؛ وذلك نظرًا لأنهم يرعون الغنم بأنفسهم، كما يتنقلون بوسائل نقل قديمة.