"ربيع الوجه" يكشف عن أسرة متعففة من 8 فتيات أيتام بلا تعليم ودخل متوقف

كشف ربيع مركز الفارعة بمحافظة الوجه، الذي أصبح وجهةً للمتنزهين ولأهل الإبل والماشية؛ عن أسرة متعففة "بلا تعليم ولا مسكن، فضلاً عن انقطاع دخلهم الشهري؛ بسبب عدم مراجعتهم للضمان الاجتماعي، وذلك خلال تفقّد جمعية البر الخيرية بمركز الفارعة للأسر أول شهر رمضان.
وقال نائب رئيس الجمعية صالح البلوي لـ"سبق"، أن الأسرة تتكون من ثمان فتيات أيتام ووالدتهن أرملة، لم يسبق لهن التعلم (أميات)، والعائل لهن عاطل.
وأشار إلى أن هذه الأسرة لا تملك مسكنًا، حيث يسكنون خيامًا متنقلة؛ وذلك نظرًا لأنهم يرعون الغنم بأنفسهم، كما يتنقلون بوسائل نقل قديمة.
وأوضح "البلوي" أن الجمعية قد وقفت على الحالة وقدمت لها الدعم حسب الإمكانيات المتاحة لديها، وجارٍ التنسيق مع الجهات الأخرى؛ لتلبية احتياجاتهم وإعادتهم للضمان الاجتماعي الذي توقّف لأسباب عدم مراجعتهم.