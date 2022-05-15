رب ضارة نافعة.. إصابة طفلة بجدة يمنحها الانضمام لسجل أسرتها بعد 4 سنوات

وأضاف: اضطر والدها إلى دفع مبلغ العلاج وقدره 12 ألف ريال؛ ومن ثم توجّه إلى الأحوال المدنية لإضافتها؛ مطالبًا من المسؤولين في صحة جدة فتح ملف تحقيق حول رفض علاج الطفلة بالمجان بداعي أنها غير مضافة في سجل الأسرة، على الرغم من أن والدها لديه ما يثبت بأنها ابنته؛ لافتًا إلى أن عدم إضافتها في سجل الأسرة هو إهمال لا يمنع ذلك من علاجها إطلاقًا - على حد قوله -.