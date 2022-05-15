رب ضارة نافعة.. إصابة طفلة بجدة يمنحها الانضمام لسجل أسرتها بعد 4 سنوات

قادت إصابة تعرّضت لها طفلة سعودية تبلغ من العمر 4 سنوات إلى انضمامها إلى سجل الأسرة، بعد أن رفض مستشفى حكومي بجدة، قبول حالتها وعلاجها بالمجان بسبب عدم وجود اسمها داخل سجل أسرة الأب، وهو الأمر الذي قاد الأب في اليوم التالي إلى مراجعة الأحوال المدنية لإضافة ابنته، بعد أن تم قبول حالتها وعلاجها بـ 12 ألف ريال.
وفي التفاصيل، قال خال الطفلة "ناصر العامري" لـ "سبق": إن الطفلة "كناز" البالغة من العمر 4 سنوات تعرّضت إلى قطع في اليد بسبب زجاجة داخل المنزل؛ وعندها توجّه والدها بها إلى قسم الطوارئ بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، لم يتم قبول حالتها وعلاجها بالمجان، بسبب عدم إضافتها في سجل الأسرة حيث ليس بحوزة والدها سوى بلاغ الولادة فقط.
وأضاف: اضطر والدها إلى دفع مبلغ العلاج وقدره 12 ألف ريال؛ ومن ثم توجّه إلى الأحوال المدنية لإضافتها؛ مطالبًا من المسؤولين في صحة جدة فتح ملف تحقيق حول رفض علاج الطفلة بالمجان بداعي أنها غير مضافة في سجل الأسرة، على الرغم من أن والدها لديه ما يثبت بأنها ابنته؛ لافتًا إلى أن عدم إضافتها في سجل الأسرة هو إهمال لا يمنع ذلك من علاجها إطلاقًا - على حد قوله -.