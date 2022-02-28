"رتال" ترعى معرض "ريستاتكس" العقاري وتُدشِّن عددًا من مشاريعها الجديدة

تشارك "رتال" في فعاليات معرض ريستاتكس الرياض العقاري، الذي ينطلق غدًا الثلاثاء الموافق ١ مارس حتى ٤ مارس ٢٠٢٢م.

وتفصيلاً، تأتي مشاركة الشركة باعتبارها راعيًا ماسيًّا لفعاليات المعرض، الذي يستمر 4 أيام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتهدف الشركة من وراء المشاركة إلى تدشين عدد من المشاريع العقارية الجديدة التي ستعد علامة فارقة في السوق العقاري، كما تهدف إلى إبراز تفاصيل تجربتها الخاصة في تطوير وتعزيز القطاع العقاري، وتحقيق تطلعات وأهداف رؤية 2030 بتوفير السكن لكل مواطن ومواطنة.

ويسلط المعرض الضوء على تطورات ومستجدات القطاع العقاري المحلي، وتحديدًا في المشاريع السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات، وتعظيم الاستفادة منها، وتطويرها وفق المعايير الدولية.

وتأتي مشاركة رتال في "ريستاتكس" بعد أيام قليلة من مشاركتها في منتدى مستقبل العقار، الذي نظمته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وينطلق معرض "ريستاتكس" بنسخته الجديدة لعام 2022م برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

ويعـد المعرض الحدث العقاري السنوي الأكبر في السعودية على كامل مساحة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة واسعة من كبرى شركات التطوير العقاري والإسكاني والتمويلي ومختلف الشركات المعنية بشؤون الإسكان والعقار والتمويل في القطاعَيْن الحكومي والخاص.