"رتال" تفوز بجائزة أكبر مشروع إسكاني في معرض "ريستاتكس"

فازت "رتال للتطوير العمراني" بجائزة أكبر مشروع إسكاني لعام 2021 في معرض ريستاتكس العقاري، وهو مشروع "نساج تاون٢" في المنطقة الشرقية.

وتشارك "رتال" كراع ماسي للمعرض الذي انطلق اليوم الثلاثاء، ويستمر أربعة أيام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وخلال فعاليات اليوم الأول من المعرض، دشنت الشركة مشروع "رتال رايز"، ومشروع "مخطط مراسي الخبر".

وعبر الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالله بن فيصل البريكان، عن سعادته بحصول "رتال" على جائزة أكبر مشروع إسكاني، وقال: "تتوسع الشركة في مشاريع السكن بشكل علمي مدروس، يراعي احتياجات قطاع الإسكان، تحقيقاً لتطلعات رؤية 2030 الهادفة إلى الوصول بنسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70 في المائة بحلول 2030، الأمر الذي يفسر قيام الشركة بتدشين مشروعي "رتال رايز"، و"مخطط مراسي".

وتابع "البريكان": "حرص رتال على أن تكون في مقدمة الشركات العقارية الداعمة لمستهدفات الرؤية، يدفعها إلى المشاركة في المناسبات والمعارض العقارية الكبرى، ومن بينها ريستاتكس الرياض، ومن قبله منتدى مستقبل العقار".

وتهدف الشركة من مشاركتها في "ريستاتكس" إلى إبراز تفاصيل تجربتها الخاصة في تطوير وتعزيز القطاعين الاستثماري والسكني، من خلال خبراتها في تنفيذ مشاريع سكن نموذجية، تلبي وتوفر الخصوصية للأسر السعودية.

ويسلط المعرض الضوء على تطورات ومستجدات القطاع العقاري المحلي، وتحديداً في المشاريع السكنية والتجارية، وتعظيم الاستفادة منها، وتطويرها وفق المعايير الدولية.

ويعدّ "ريستاتكس" حدثاً عقارياً سنوياً مهماً في المملكة، ويُقام هذا العام بمشاركة واسعة من كُبرى شركات التطوير العقاري والتمويلي ومختلف الشركات المعنية بشؤون الإسكان والعقار والتمويل في القطاعين الحكومي والخاص.