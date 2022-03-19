"رتال" توقّع 17 اتفاقية أوروبية للارتقاء بمشاريع الإسكان في المملكة

وأضاف: من هنا تركزت الاتفاقات التي أبرمتها "رتال" مع مؤسسات وشركات أوروبية على مجالات عدة، تدعم مشاريع الشركة المستقبلية؛ ومنها اتفاقات في التصميمات السكنية الحديثة والفريدة، وأخرى في أنسنة المدن، وثالثة في مجال الهندسة المدنية التي تؤمن جانب الخصوصية في السكن، فضلًا عن اتفاقات تخدم التحول الرقمي في القطاع العقاري.