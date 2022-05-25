"رتال" للتطوير العمراني تعلن عن تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح.. وبدء بناء سجلّ الأوامر

وأضافت: في حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى عشرة ملايين وثمانمائة ألف (10.800.000) سهم طرح -كحد أدنى- بما يمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.

وأوضحت الشركة أنه لمزيد من المعلومات يمكن زيارة هذا الرابط:

https://www.saudiexchange.sa/Resources/fsPdf/12075_350_2022-05-25_07-51-06_ar.pdf