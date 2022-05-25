"رتال" للتطوير العمراني تعلن عن تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح.. وبدء بناء سجلّ الأوامر

أعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية للطرح العام الأولي لشركة "رتال" للتطوير العمراني (الشركة) أو (رتال) عن تحديد النطاق السعري للطرح، وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة.
وأوضحت الشركة أن العملية تشمل تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 112 ريالاً سعوديًا و120 ريالاً سعوديًا للسهم الواحد (النطاق السعري)، وفترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات تبدأ في 25 مايو 2022م وتنتهي في 31 مايو 2022م.
وأضافت: تتمثل عملية الطرح بطرح اثني عشر مليون (12.000.000) سهم عادي من أسهم الشركة (أسهم الطرح)، وهو ما يمثل 30٪ من رأس المال المصدَر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل المساهمين الحاليين للشركة.
وتابعت الشركة: يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة مائة ألف (100.000) سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى مليونًا وتسعمائة وتسعة وتسعين ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعين (1.999.999) سهمًا.
وأشارت إلى أن المشاركة في بناء سجل الأوامر تقتصر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
وقالت الشركة: سيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة اثني عشر مليون (12.000.000) سهم طرح بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.
وأضافت: في حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى عشرة ملايين وثمانمائة ألف (10.800.000) سهم طرح -كحد أدنى- بما يمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.
وأوضحت الشركة أنه لمزيد من المعلومات يمكن زيارة هذا الرابط:
https://www.saudiexchange.sa/Resources/fsPdf/12075_350_2022-05-25_07-51-06_ar.pdf