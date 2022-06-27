رجال أعمال: "إتقان العقارية" تتحرك بحرفية.. وهي رائدة في تسويق المزادات

نوّه عدد من رجال الأعمال ومستثمرين عقاريّين بالحرفية التي اتخذتها شركة إتقان ومصادر العقارية في إدارة وتنظيم مزاد أرواد البحر بجدة وتوظيف التقنية والحرص على الشفافية.
وأكدوا أن الحملة التسويقية وما تبعها من إعلانات ترويجية تم نشرها عبر المنصات الإعلانية المتنوعة، بالإضافة إلى المنصات الخاصة بإتقان والتي تعد واحدة من أهم المنصات العقارية المتخصصة.
جاء ذلك بمناسبة نجاح شركتا إتقان العقارية ومصادر العقارية في مزاد أرواد البحر بجدة، أقيم أمس الأحد بقاعة ليلتي بجدة وتم بثه عبر منصات إتقان وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حضور كثيف وتنافس بين المستثمرين الذي توافدوا من مختلف مناطق المملكة.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة مصادر العقارية عبدالله بن صالح العوفي: شركة إتقان وضعت رؤية قد تسبق غيرها وعنصر الإبهار الذي تتصف به أصبح سمة من سمات مزادات إتقان، ونحن في مصادر سعدنا واستفدنا كثيراً بالتحالف والشراكات معها في عدة تصفيات ووجدتهم مبدعين سابقين غيرهم وحريصين في تجهيزات المزاد والاهتمام بالتفاصيل المساعدة على إنجاح المزاد وراحة المستثمرين.
وأضاف "العوفي": الشركات العقارية تساهم في عمارة الأرض ونحن مأمورون في ذلك وهي أيضًا رؤية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.
وأردف: مشروع أرواد البحر قد يكون من المشاريع المتميزة والنوعية في مدينة جدة وكان مزاداً حبياً جمع الورثة دون تدخل المحاكم وتم المزاد ولله الحمد على خير، ونسأل الله ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
من جهته، قال عضو الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين المهندس وليد العمري: شركة إتقان العقارية من الشركات الرائدة والكبيرة مستقبلاً قد تكون قيادية فيما يتعلق بالتسويق والتصفيات وتنظيم المزادات وبيع العقارات في المزادات العلنية مما يعطيها سعر ممتاز ويثري عملية البيع والتنافسية.
وأضاف: التسويق الذكي واستخدام التقنية الحديثة في المزادات الذي تقوم به "إتقان" مما يدل على الاحترافية التي تتمتع بها في تنظيم المزادات العلنية, ونتمنى لهم التوفيق في المشاريع القادمة.
بدوره، قال رجل الأعمال علي العلياني: في البداية نحمد الله عز وجل على هذا النجاح الكبير الذي حققته إتقان من خلال مشروع مزاد أرواد البحر بمحافظة جدة.
وأضاف: شركة إتقان العقارية عودتنا دائمًا على هذه النجاحات الكبيرة في إدارة وتسويق المزادات العقارية وشراكتنا مع إتقان مكسب لنا لأنها شركة تميزت في إدارة وتسويق المزادات وقاعدة بيانات التي تمتلكها، وكذلك التنظيم والترويج والحملات التسويقية والتسويق المباشر وخبرتهم في التصفيات وسعدنا بالتحالف معهم.
إلى ذلك، قال ريان بن محمد العوفي المستثمر ورجل الأعمال في المملكة: ما تحقق من نجاحات في مزاد أرواد البحر بجدة دليل على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، ويأتي الفضل في ذلك بعد الله عز وجل لدعم وجهود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.
وأشار "العوفي" إلى أن الاقتصاد السعودي أصبح الآن ثقافة على مستوى الشعب وحتى الخارج, مشيداً بجهود الشركات العقارية التي كانت ساهمت في تطور وانتعاش الاقتصاد في المملكة.
وأوضح أن الحملة التسويقية وما تبعها من إعلانات ترويجية تم نشرها عبر المنصات الإعلانية المتنوعة ومنصات إتقان ساهمت في إبراز مميزات المنتجات بكل شفافية ومهنية مما ساهمت في نجاح المزاد بالشكل المطلوب.