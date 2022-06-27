رجال أعمال: "إتقان العقارية" تتحرك بحرفية.. وهي رائدة في تسويق المزادات

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة مصادر العقارية عبدالله بن صالح العوفي: شركة إتقان وضعت رؤية قد تسبق غيرها وعنصر الإبهار الذي تتصف به أصبح سمة من سمات مزادات إتقان، ونحن في مصادر سعدنا واستفدنا كثيراً بالتحالف والشراكات معها في عدة تصفيات ووجدتهم مبدعين سابقين غيرهم وحريصين في تجهيزات المزاد والاهتمام بالتفاصيل المساعدة على إنجاح المزاد وراحة المستثمرين.