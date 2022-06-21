رجال أعمال: زيارة ولي العهد لمصر ضخّت المليارات في المشاريع التنموية في البلدين

وقعت اليوم 14 اتفاقية بين مصر والسعودية بقيمة 7.7 مليارات دولار.
وتشمل الاتفاقيات عددًا من القطاعات؛ من بينها: الطاقة المتجددة والبترول والبنية التحتية والأمن السيبراني، وذلك على هامش زيارة ولي العهد الحالية إلى مصر.
وتعد الطاقة أبرزَ القطاعات المستهدفة في الاتفاقيات البينية، لافتًا إلى أن الاتفاقات تتجاوز 14 اتفاقية بين الجانبين في مجالات عدة.
بدوره أكّد رجل الأعمال حامد بن سعود بن سمار، أن التعاون الاقتصادي بين المملكة وجمهورية مصر العربية يعكس متانة العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين من خلال المشاريع العملاقة التي تم تنفيذها في مصر، والمشاريع المستقبلية الضخمة التي من المزمع تنفيذها عقب توقيع الاتفاقيات العديدة التي تنوعت في مجالات الطاقة والصناعة.
وبيّن أن زيارة سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ـ حفظه الله ـ تعكس مدى قوة ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين المملكة ومصر، والتي تحمل بشائر الخير والنماء عبر حزمة من اتفاقيات مشاريع تنموية وصناعية سيعود ريعها على البلدين.
من جانبه أكد رجل الأعمال عبدالوهاب بن صالح الراجحي، أن زيارة سمو ولي العهد السعودي لجمهورية مصر تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وهذه العلاقات ليست بجديدة؛ حيث تمتد إلى أعماق التاريخ بين دولتين مهمتين في المنطقة، وتعد من أكبر العلاقات بين بلدين عربيين مصيرهما مشترك في كل النواحي.
وأضاف أن "توقيت هذه الزيارة في غاية الأهمية مما تعانيه المنطقة والعالم من ظروف استثنائية سواء اقتصادية أو سياسية، فلا شك أن بلدي المملكة العربية السعودية في ظل حكم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان؛ تحرص كل الحرص على مكانة العلاقات الأخوية بين البلدان العربية، وتسعى أن تكون جميع البلدان العربية مستقرة ولديها تنمية على كافة المستويات، وخاصة جمهورية مصر العربية في ظل قيادتها الحكيمة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال "الراجحي": "أثبتت هذه الحكومة حرصها على شعبيها وتنمية مقدراته خلال الفترة الماضية، وتشجيع الاستثمار والتنمية، ولا شك أن المستثمرين السعوديين يعتبرون من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر ما لم يكونوا هم رقم واحد على الإطلاق؛ حيث تستمر شركات سعودية كبيرة وكثيرة في كافة المجالات الاقتصادية مع إخوانهم المستثمرين المصريين، وخير دليل على ذلك أن هناك مشاريع وشركات تطلق كل فترة وفترة في جمهورية مصر العربية لشركات سعودية".
وأضاف: "نحن اليوم نرى دخولنا بضخ استثمارات جديدة لمجموعة الراجحي السعودية في الاستثمار في الساحل الشمالي، في باكورة مشاريعنا العقارية التي تمتلك رؤية واضحة للتوسع في ذلك من خلال شركتنا "آكام الراجحي"، وما هذا إلا دليل ثقة المستثمر في متانة وقوة الاقتصاد المصري الثابت".
فيما أكد رجل الأعمال إبراهيم بن عبدالله المهيدب، أن المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر الشقيقة يعدان ولله الحمد من أكثر الدول تطورًا ونموًّا بمشاريع مختلفة وعظيمة تنعكس على الشعبين بإذن الله.
وأضاف "المهيدب" أنه "في مصر مشاريع عظيمة مثل العاصمة الإدارية، وغيرها من المشاريع والبنى التحتية، وبالمملكة بتوفيق الله ثم برؤية ولي العهد حفظه الله مشاريع عظيمة مثل نيوم والقدية وعدة مشاريع نوعية. وهذه الاتفاقيات امتداد لرؤية البلدين، وقوة تعاونهما، وبإذن الله ستنعكس على ازدهار البلدين ورفاهية الشعوب؛ فمصر والمملكة قيادة وشعبًا في قمة التلاحم والتعاون على كافة الأصعدة".
من جانبه أكد رجل الأعمال محمد بن عبدالله العثيم أن التعاون السعودي المصري يشهد مواصلة نجاحه وتميزه بتوقيع هذه الحزمة من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة في إطار زيارة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.
وبيّن "العثيم" أن المبالغ المعلنة عن قيمة هذه المشاريع تعطي دلالة راسخة على عمق العلاقات المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وقوة التعاون الاقتصادي المثمر بين المملكة ومصر.
وقال: إن "الازدهار الاقتصادي للمملكة يواصل نجاحه، وتبرزه الإحصائيات العالمية في مختلف المجالات بما يؤكد أن مسار التنمية يواصل مسيرته الناجحة بفضل الله ثم برؤية المملكة 2030 التي بدأت ثمارها تتوالى".