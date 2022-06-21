رجال أعمال: زيارة ولي العهد لمصر ضخّت المليارات في المشاريع التنموية في البلدين

وقال "الراجحي": "أثبتت هذه الحكومة حرصها على شعبيها وتنمية مقدراته خلال الفترة الماضية، وتشجيع الاستثمار والتنمية، ولا شك أن المستثمرين السعوديين يعتبرون من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر ما لم يكونوا هم رقم واحد على الإطلاق؛ حيث تستمر شركات سعودية كبيرة وكثيرة في كافة المجالات الاقتصادية مع إخوانهم المستثمرين المصريين، وخير دليل على ذلك أن هناك مشاريع وشركات تطلق كل فترة وفترة في جمهورية مصر العربية لشركات سعودية".