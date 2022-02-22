رحالة يقطع 239 كم مشيًا على الأقدام احتفاء بيوم التأسيس

عبّر الرحالة محمد طامي عسيري عن شعوره ومشاعره وفرحته بيوم التأسيس، بقطع 239 كيلومترًا مشيًا على الأقدام.

كانت الانطلاقة من منطقة جازان؛ في حين كانت محطة الوصول محافظة محايل عسير؛ حيث كان في استقباله المحافظ علي بن إبراهيم الفلقي، الذي ثمّن له هذا العمل الذي ينم عن وطنية صادقة.

وقال "الفلقي": ما قام به "طامي" أمر غير مستغرب على أبناء هذا الوطن، الذي سبر حبه وحب قادته أعماق القلوب؛ مؤكدًا أن يوم التأسيس ذكرى خالدة تشع كالنور في ظلام دامس.

من جهته قال الرحالة محمد طامي (43 عامًا) لـ"سبق": إن ما قام به لا يعدو كونه تعبيرًا عن مشاعره بيوم التأسيس، الذي يحكي عن ذكرى خالدة عظيمة ونهضة شاملة عمت جميع مناحي الحياة.

وشاركت الدوريات الأمنية والمرور والهلال الأحمر في استقبال الرحالة منذ دخوله الحدود الإدارية للمحافظة، وحتى وصوله مقر مبنى المحافظة الذي جرى فيه التكريم.