رحلات مكوكية لنقل جماهير المونديال وإعادتهم في نفس اليوم و"السعودية" حاضرة بـ5000 مشجع يوميًّا

كشفت الخطوط القطرية عن شراكة واسعة مع معظم خطوط الطيران الخليجية؛ لنقل مكوكي يومي لجماهير كأس العالم؛ حيث يمكن الذهاب والعودة في نفس اليوم.
ويُنتظر أن تُسَيّر "السعودية" 40 رحلة لنقل قرابة 5000 مشجع يوميًّا؛ بخلاف الرحلات المجدولة.
وتفصيلًا أعلن الحساب الرسمي للجنة مشاريع وإرث بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، عن برنامج رحلات الطيران لمشجعي اليوم الواحد القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي من مدن: (جدة، والرياض، والكويت، ودبي، ومسقط).
وأوضح أن إجمالي الرحلات الجوية في اليوم، ستكون (السعودية: الرياض وجدة 40 رحلة يوميًّا، وفلاي دبي: دبي 60 رحلة يوميًّا، والطيران العماني: مسقط 48 رحلة يوميًّا، والخطوط الجوية الكويتية: مدينة الكويت 16 رحلة يوميًّا).
وتابع: تُوَفر هذه الرحلات لحاملي التذاكر المتواجدين في دول المنطقة، فرصة مميزة وحصرية خلال فترة المونديال للاستمتاع بأجواء بطولة كأس العالم دون الحاجة للإقامة في قطر.
وسيكون بمقدور الجماهير من دول المنطقة حضور المباريات والمغادرة في اليوم ذاته بسهولة تامة، كما سيمكنهم حضور أكثر من مباراة في اليوم الواحد خلال زيارتهم، وخاصة في دور المجموعات بفضل الطبيعة متقاربة المسافات التي تميز كأس العالم قطر 2022.
وقال: نود تذكير جميع المشجعين القادمين إلى دولة قطر خلال كأس العالم، بضرورة التسجيل للحصول على بطاقة "هيا" المتوفرة إلكترونيًّا، والتي ستتيح لهم الدخول إلى دولة قطر، واستخدام وسائل النقل العام بالمجان في أيام المباريات، إضافة إلى التخطيط لتنقلاتهم عبر تطبيق "هيا".