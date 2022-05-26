رحلات مكوكية لنقل جماهير المونديال وإعادتهم في نفس اليوم و"السعودية" حاضرة بـ5000 مشجع يوميًّا

وأوضح أن إجمالي الرحلات الجوية في اليوم، ستكون (السعودية: الرياض وجدة 40 رحلة يوميًّا، وفلاي دبي: دبي 60 رحلة يوميًّا، والطيران العماني: مسقط 48 رحلة يوميًّا، والخطوط الجوية الكويتية: مدينة الكويت 16 رحلة يوميًّا).