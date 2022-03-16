رحلة إلهام ميثاق الملك سلمان العمراني يصل إلى محطته الرابعة في "إثراء"

يستضيف مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، معرض ميثاق الملك سلمان العمراني الذي تنظمه هيئة فنون العمارة والتصميم، والذي يحط رحاله في مقر المركز بمدينة الظهران، في الفترة 16- 30 مارس 2022م، ويأتي المعرض في محطته الرابعة، بعد إقامته في كل من: (الرياض، وأبها، وجدة) على التوالي.

وينطلق المعرض من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في فنون العمارة المحلية ودلالاتها الثقافية، وهويتها، التي تتوافق مع الطبيعة والمناخ والبيئة المحيطة، وتعكس تاريخ المملكة وموروثها الحضاري الأصيل.

وقالت الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم الدكتورة سمية السليمان: إصدار الهيئة لميثاق الملك سلمان العمراني هو إحدى مبادراتها التي تُعنى بتنمية القطاع العمراني؛ حيث نقدمه كمبادرة نفتخر بأن نتبناها بإلهام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- ومسيرته في خدمة الوطن على مدى عقود أنتجت عمارة وبيئات مبنية، تميزت في مفاهيمها وارتباطها بالموروث التاريخي للمكان، عرفت بالعمارة السلمانية.

وأشارت إلى أن خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- أرسى هوية معمارية وطنية أصيلة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع تحت رعايته الكريمة التي ارتكزت على الجذور المحلية، من ظروف ثقافية ومكانية واجتماعية ومناخية.

وأضافت: ففي زمن سَهُل فيه اللحاق بما يحدث دوليًّا من تنمية وتوجه عمراني؛ اختار -حفظه الله- أن يستقي الإلهام من مصدر فخرنا واعتزازنا المتمثل في تاريخنا وموروثنا الثقافي لتعاد صياغته من جديد.

من جانبها، أوضحت رئيسة قسم الشراكات والاستراتيجيات في "إثراء" فاطمة الراشد، أن المركز يحرص على استقطاب المعارض ذات القيمة النوعية العالية، التي تقدم محتوى محليًّا وعالميًّا ذا ارتباط بإرث ثقافي، يسعى في مجمله إلى فتح آفاق من الحوار، وتبادل الأفكار والمعرفة، كنافذة يطل بها الزائر على ثقافات متعددة، وحضارات متنوعة، وفنون مختلفة تثري الزائر بتنوع أنماطها.

وقالت: نعتز باستضافة معرض ميثاق الملك سلمان العمراني في شراكة استراتيجية مع هيئة فنون العمارة والتصميم، والذي يستخلص منه جوهر الفلسفة السلمانية في العمارة، ونشرها وتأصيلها لتكون نهجًا على المدى الطويل، ومرجعًا ملهمًا للمهتمين بالعمارة المحلية عالميًّا.

ويفتح المعرض أبوابه لجميع المهتمين والمتخصصين في مجالي العمارة والتصميم أو الممارسين لأعمالها، إضافة إلى مختلف فئات المجتمع الراغبين في الاستمتاع بمحتوياته التي تشمل عرض نماذج معمارية مميزة ومشاريع حصلت على جوائز محلية وعالمية، كما يستعرض أفضل 15 مشاركة في مسابقة الميثاق في صورة، كأحد حوافز ميثاق الملك سلمان العمراني، التي أطلقت على مدى ثلاثة أشهر، وتجاوزت المشاركات فيها أكثر من 300 صورة من مختلف مناطق ومدن المملكة، أبرزت خلالها أهم المباني والمعالم المميزة.

ويُعرّف المعرض بقيم ومبادئ الميثاق؛ رغبة في توجيه المصممين نحو القيم الثقافية التي ينص عليها الميثاق، ويأتي ذلك امتدادًا لحرص هيئة فنون العمارة والتصميم على تجسيد أصالة العمران، والاحتفاء بالرؤية الشاملة التي استلهمت من تأثير خادم الحرمين الشريفين إضافة إلى حرصها على تعزيز شراكاتها النوعية التي عقدتها مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة لتطوير العمل التنموي.