"رحلة إلى مكة".. إنتاج سعودي شاهده الملايين يحكي قصة الحج من 700عام

يعتبر الخبراء المتخصصون في الأفلام الوثائقيةالعالمية أن الفيلم الوثائقي "رحلة إلى مكة" أحد أبرز الأفلام في تاريخ التوثيق.
تبلغ مدة الفيلم 45 دقيقة وصور في السعودية والمغرب، وهو تجسيد لرحلة ابن بطوطة، الرحالة العربي المثير والذي لف العالم ووصف البلاد والمدن.
الفيلم يحكي قصة حج ابن بطوطة من مدينته الأصلية طنجة بالمغرب إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج ما بين 1325 و1326 ميلادية، إذ عبر نحو 3 آلاف ميل.
وجمع الفيلم بين الممثل المغربي شمس الدين زينون والمخرج الإنحليزي بروس نيبور والكاتب الأفغاني طاهر شاه.
بدأت رحلة الحج كما يصورها الفيلم بتجربة مثيرة مع قاطع طريق الذي تحول إلى حارس شخصي لابن بطوطة مقابل أجر ثم أصبح لاحقًا صديقًا له.
الفيلم يلقي الضوء على تجربة الحج قبل أكثر من 700 سنة، ويمزج بين الصورة التي كان عليها الحج في الماضي وحالته في العصر الحاضر.
حظي الفيلم بشعبية واسعة في 50 مدينة حول العالم، وترجم إلى عدة لغات منها الإنجليزية والفرنسية والروسية والتركية، ونال ثلاث جوائز في مهرجانات هيوستن وبوسطن وباريس السينمائية.
والفيلم من إنتاج سعودي بلغت تكلفته 60 مليون ريال.