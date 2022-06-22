رحلة ترفيهية يقدمها "موسم جدة" لأبناء الشهداء على مواقع الفعاليات

استضاف "موسم جدة" ضمن مبادراته المجتمعية المتنوعة، وفي إطار شراكته مع القطاعات الحكومية والخاصة، وسعيه لإشراك كافة فئات المجتمع في فعالياته وبرامجه مجموعة من أبناء الشهداء في وزارة الدفاع في منطقة "سيتي ووك".