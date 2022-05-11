رحل مهللًا مكبرًا.. الموت يُغَيّب العم "طالع الغيدان" بعمر تجاوز الـ120 عامًا

عاصر "آل غيدان" لأكثر من قرن من الزمان أحداثًا عظيمة وكبيرة لا يمكن حصرها إلا أن من أبرز ملامحها وما عَلِق في أذهان أبنائه منها، أنه بدأ حياته متنقلًا بين مكة والطائف طلبًا للقمة العيش، إلى أن استقر به المقام في الرياض بعد أن حصل على وظيفة بسيطة في وزارة المعارف براتب زهيد جدًّا لا يكاد يذكر، لم يكن يرهق ذمته بأي حقوق مادية أو معنوية لأحد فلم يقترض ريالًا من أي إنسان في حياته؛ وفق ما قالته أسرته نقلًا عن معارفه وأصحابه ومَن عرفه؛ بل كان هو في موقف المعطي لمن حوله عن حب وإحسان.