ردًّا على "ناجح بالفصل النهائي".. "توكلنا": النتائج تُعرض بناء على ما ترسله "التعليم"

رد برنامج "توكلنا" على بعض الاستفسارات التي وصلت إليه اليوم من قِبَل أولياء أمور طلاب في المرحلة الابتدائية، بعد ظهور عبارة "ناجح بالفصل النهائي" من خلال البرنامج في بيانات بعض الطلاب.