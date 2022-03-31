ردًّا على "ناجح بالفصل النهائي".. "توكلنا": النتائج تُعرض بناء على ما ترسله "التعليم"

رد برنامج "توكلنا" على بعض الاستفسارات التي وصلت إليه اليوم من قِبَل أولياء أمور طلاب في المرحلة الابتدائية، بعد ظهور عبارة "ناجح بالفصل النهائي" من خلال البرنامج في بيانات بعض الطلاب.
وقال البرنامج: التطبيق يعرض النتائج الدراسية بناء على البيانات المرسلة من قِبَل وزارة التعليم.
وأضاف أنه تم ضخ بيانات النتائج الدراسية إلى "توكلنا" في منتصف التيرم؛ داعيًا بعض مَن أرسلوا الاستفسارات إلى مراجعة وزارة التعليم.
وكان الكثيرون قد استغربوا اليوم ظهور نتائج الطلاب، وعبارة "ناجح في الفصل النهائي" وتهنئة من خلال برنامج "توكلنا"؛ وذلك عبر أيقونة نتائج الطلاب قبل انتهاء الفصل الدراسي الثالث؛ مما دفعهم لإرسال استفسارات إلى التطبيق.
وكانت وزارة التعليم قد بدأت في تطبيق نظام الثلاثة فصول من العام الدراسي الحالي لجميع مراحل التعليم العام؛ فيما سيتم العمل به في الجامعات خلال العام القادم؛ حيث يتخللها 12 إجازة مطولة بين الفصول، مع إضافة مواد دراسية جديدة.