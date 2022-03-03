رسائل حاسمة وكاريزما مُلهمة في حوار سمو ولي العهد مع مجلة أتلانتيك

أما عن الرسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية، فتمثل أبرزها في رغبة المملكة في تعزيز العلاقة مع واشنطن بالنظر للمصالح المشتركة، مع الإشارة إلى أن الأمر يعود للولايات المتحدة سواء كانت تريد الفوز بالسعودية أو الخسارة، وكذلك تركيز السعودية وقطر على بناء مستقبل رائع، فضلاً عن الحديث عن إيران بوصفها دولة جارة للأبد مع التشديد على رفض امتلاك إيران قنبلة نووية، أو إبرام اتفاق نووي ضعيف، يُفضي إلى النتيجة ذاتها. بالإضافة إلي التشديد على ضرورة قيام إسرائيل بحل مشاكلها مع الفلسطينيين أولاً قبل إقامة أي علاقات أو مصالح معها، وأنها في تلك الحالة ستكون حليفًا محتملاً.