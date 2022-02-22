رسائل يوجهها السفير السعودي في ماليزيا بمناسبة يوم التأسيس

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في ماليزيا محمود قطان، على أن يوم التأسيس يوم تاريخي نستذكر فيه كفاح الأجداد والآباء لتأسيس هذا الصرح الشامخ عبر ثلاثة قرون وصولًا للعهد الزاهر الذي نعيشه "عهد سلمان الحزم ومحمد العزم".

وشدد السفير على أن هذا اليوم هو ذكرى لكل سعودي وسعودية نستلهم فيه العبر والدروس لمسيرة كفاح وعمل كان ثمرته ما نعيشه اليوم من أمن وأمان وتنمية وازدهار.

ووجّه السفير قطان رسالة للمواطنين السعوديين المقيمين في ماليزيا قال فيها: هذه هي المرة الأولى التي تحتفل فيها السعودية بيوم التأسيس، ونعرف أنكم ستشاركوننا هذا الاحتفال خارج المملكة.

وأضاف: ما تعيشه المملكة العربية السعودية من أمن واستقرار وتطور هو نتاج للتضحيات التي قام بها الآباء والأجداد لتأسيس هذا الصرح منذ القرن الثامن عشر، وصولًا إلى العهد الزاهر الذي نعيشه اليوم عهد سلمان الحزم ومحمد العزم.

وأردف "قطان": لذا علينا جميعًا استشعار أهمية هذا اليوم والعمل يدًا بيد مع قيادتنا الرشيدة كل من موقعه؛ لمواصلة مسيرة التطور والنماء لتكون السعودية أولًا في كل المجالات؛ وهو ما تسعى له قيادتنا الحكيمة وخلفها شعب مخلص عظيم.

ووجّه السفير رسالة للمواطنين الماليزيين المقيمين في المملكة العربية السعودية، قال فيها: "أنتم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية، ونحن نرحب بكم وأنتم إخوة لنا، وعلاقتنا قائمة منذ زمن طويل".

وتابع: أود أن أبلغكم رسالة أن ما تعيشونه في المملكة العربية السعودية من أمن وسلامة هو نتاج للجهد الذي بذل منذ اليوم الأول لتأسيس الدولة السعودية على يد الإمام محمد بن سعود في القرن الثامن عشر وصولًا إلى إعلان المملكة السعودية في عهد المغفور له الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

وقال "قطان": نعتز بكم وأنتم شركاء معنا في مسيرة النماء والتطور بجانب كل مقيم على ثرى هذه الأراضي المباركة.

واختتم رسالته داعيًا الله أن يديم على هذه البلاد عزها وأمنها وأمانها، ويطيل في عمر قادتها ويجعلهم ذخرًا لها، ونراها دومًا في مقدمة الركب سياسيًا واقتصاديًا وعلميًا وثقافيًا ورياضيًا.