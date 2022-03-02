"رسالة بريدية" تُعيد الارتياح لمَن فاتهم قطار السداد في منصة إحكام

أعادت رسالة بريدية الارتياح مجدداً إلى عددٍ من المتقدمين إلى منصة إحكام التابعة لعقارات الدولة بعد أن أجابت عن سؤال حول ما إذا كان السداد مستمراً؟ ليكون الرد بأنه بالإمكان استعراض الفاتورة التي حملت فترة السداد الممتدة لعام.

تفصيلاً اطلعت "سبق"، على إيميل كان عبارة عن رد على استفسارات بعض المتقدمين الذين طرحوا أسئلة حول مدة السداد وما إذا كانت قد انتهت أو أنها مستمرة لعام، وجاء الرد على النحو الآتي: عزيزي المستفيد عند الدخول على الطلب توجد خانة (استعراض الفاتورة) يمكنك من خلالها استعراض الفاتورة.

يُشار إلى أن الفاتورة الإلكترونية المدرجة ضمن الطلبات عند استعراضها توضح أن فترة السداد تمتد لعام من تاريخ التقديم على المنصة، ما جعل الكثير يتفاءل خيراً ويعبّر عن ارتياحه بعد الرسالة النصية التي تلقاها المستفيدون في وقت سابق التي تفيد بأن مدة السداد انتهت في الثامن من فبراير الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن لجان إحكام تضم 6 قطاعات حكومية، هي: وزارات: "الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المالية، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة".

وبيّنت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تَملك العقارات "إحكام" 4 شروط للتقديم على طلبات تملك العقارات؛ هي: "أن يكون الطلب مقدماً خلال سنة من التاريخ 5 / 5 / 1442هـ؛ الموافق 20 / 12 / 2020م، وألا يكون قد سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، وألا يكون العقار -محل الطلب- ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، وألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بتاريخ 9 / 11 / 1387هـ".