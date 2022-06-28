رسالة مهمة وفورية من "المدني".. 6 محاور لتلافي الحرائق بسكن الحجاج

ونبّهت الورشة إلى أن الحرائق هي عامل رئيس في الحوادث والوفيات، مبينة أن الحريق ليس المسبّب الوحيد للوفيات، بل المسبّب هو الدخان، لافتاً إلى أن من المخاطر المحتملة في سكن الحجاج، كما تحدثت الورشة عن مسؤوليات المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي، ومسؤوليات كل قسم عن جانب محدّد، ووضع الخطط وتنفيذها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما تناولت خطط الإخلاء وطرق الإنقاذ، ومهام مسؤول السلامة الأول في معرفة عدد الحجاج وعدد الموظفين والآليات بشكل دقيق.