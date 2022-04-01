"رسالة واتساب مجهولة" في تحذير من "الأغا" 3 وجبات و"السكرى" يمتنع

وتابع: "يمكن تناول الأطعمة التي تعتبر مصادر مهمة للطاقة بالجسم وتزيد من مستوى الكوليسترول الجيد بالدم، ويمكن تقسيم الوجبات إلى ثلاث وجبات بدلًا من وجبتين خلال شهر رمضان؛ للحفاظ على مستوى السكر بالدم، وأيضًا ينصح بعد الإفطار بتناول الماء بشكل صحي فذلك يساعد على الوقاية أيضًا من الإصابة بالجفاف، وعدم الشعور بالعطش خلال الصيام، وتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة، وخصوصًا على السحور، والابتعاد عن العصائر الجاهزة التي تحتوي على السكريات تجنبًا لارتفاع نسبة السكر بالدم".