رسالة وتوجيه لطلاب ومديري المدراس.. سراة عبيدة جاهزة للاختبارات

أنهت إدارة تعليم سراة عبيدة، استعداداتها للاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1443هـ؛ حيث ينتظم أكثر من ١٩ ألف طالب وطالبة، بجميع المراحل الدراسية حضورياً.

وينتظم جميع الطلاب والطالبات داخل قاعات الاختبارات، صباح الأحد المقبل، لأداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني، وسط استعدادات مكثفة.

من جهته، أكد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة، الدكتور حسن بن محمد العلكمي، اكتمال جميع الاستعدادات لانطلاق الاختبارات النهائية في جميع مدارس المحافظة التعليمية (بنين وبنات)، في أجواء مهيأة، لتنعكس إيجابًا على أدائهم في ورقة الامتحان.

وقال "العلكمي" إنه جرى تشكيل لجان لمتابعة سير الاختبارات، وتم اعتماد خطط للزيارات الميدانية لجميع القيادات التعليمية والإشرافية وللمشرفين والمشرفات في الإدارة ومكتب التعليم بالفرشة لزيارة المدارس ومتابعة سير الاختبارات، والتأكد من مراعاة الفروق الفردية، وشمولية الأسئلة للمنهج الدراسي ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المنظمة لبناء الأسئلة، ومتابعة أعمال الكنترول واللجان والسجلات المنظمة للعمل في المدارس، ورصد كل الملاحظات في استمارة معدّة مسبقًا لتنظيم سير الاختبارات؛ لتتم دراستها لاحقًا من اللجان المعنية وتقديم التغذية الراجعة للمعلمين والمعلمات للاستفادة منها مستقبلًا.

وشدّد على ضرورة تجنب العوائق التي قد تظهر أثناء الزيارة لتحقيق التهيئة النفسية والتربوية لأبنائنا الطلاب والطالبات أثناء الاختبارات، فيما وجه "العلكمي" رسالةً لأبنائه الطلاب والطالبات بالحرص على الجد والاجتهاد واستغلال أوقاتهم في المذاكرة والمراجعة، للحصول على أعلى الدرجات التي تؤهلهم، بإذن الله، للوصول إلى التفوق الدراسي.

وأوصى بضرورة المحافظة على الكتب الدراسية وعدم إهمالها أو رميها في الممرات والساحات، مؤكدًا على مديري ومديرات المدارس متابعة ذلك، وتجهيز الأماكن المناسبة لحفظ الكتب الدراسية، ووجههم بضرورة تسجيل نتائج الطلاب والطالبات أولاً بأول عبر النظام المركزي "نور".