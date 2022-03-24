"رسال" و"المودة" تبرمان اتفاقية تعاون لخدمة الأسر المحتاجة

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل وصول الجمعية إلى الأسر المحتاجة، من خلال تمكينها رقميًا عبر الحلول المبتكرة التي تقدمها منصة رسال، والمتمثلة في أتمتة برامج الوصول لمستفيدي الجمعية؛ حيث يسهم ذلك في تسهيل وصول "جمعية المودة للتنمية الأسرية" إلى جميع المستفيدين من الأسر المحتاجة لتخفيف أعباء الحياة المالية عنهم في غضون وقت قياسي وبأفضل طريقة ممكنة، عن طريق استبدال البطاقة الرقمية عبر شبكة موردين ضخمة ومتنوعة توفرها منصة رسال.