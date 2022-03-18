"رسال" و"هدية الحاج" تعززان التعاون بينهما لخدمة قاصدي الحرمين

وفي هذا الإطار، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة رسال عيسى عطوي: سعداء بهذه الاتفاقية مع جمعية هدية المتخصصة في خدمات الحجاج والمعتمرين والزوار، حيث تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين شركة رسال الرائدة في حلول البطاقات الرقمية مسبقة الدفع والقطاع غير الربحي؛ وهو ما يتسق بشكل مباشر مع رؤية رسال التي تهدف إلى توفير الحلول التقنية المبتكرة للبطاقات الرقمية لكافة الجهات والقطاعات.