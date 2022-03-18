"رسال" و"هدية الحاج" تعززان التعاون بينهما لخدمة قاصدي الحرمين

وقّعت شركة رسال، الرائدة في حلول البطاقات الرقمية مسبقة الدفع، اتفاقية تعاون مع جمعية هدية، المتخصصة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.
جاءت هذه الخطوة، سعياً من "رسال" للإسهام في تحقيق التكامل بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي؛ حيث أصبحت بموجب الاتفاقية الشريك التقني لجمعية هدية.
ترمي هذه الاتفاقية إلى تمكين جمعية هدية رقميًا من خلال الحلول المبتكرة التي تقدمها منصة رسال، عبر أتمتة برامج الوصول لمستفيدي الجمعية؛ حيث يسهم ذلك في تسهيل وصول "جمعية هدية" إلى جميع المستفيدين من خدمات الشركة المتميزة في غضون وقت قياسي وبأفضل طريقة ممكنة.
وستثمر الاتفاقية عن تمكين المستفيد من استبدال البطاقة الرقمية عبر شبكة موردين ضخمة ومتنوعة توفرها منصة رسال.
وفي هذا الإطار، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة رسال عيسى عطوي: سعداء بهذه الاتفاقية مع جمعية هدية المتخصصة في خدمات الحجاج والمعتمرين والزوار، حيث تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين شركة رسال الرائدة في حلول البطاقات الرقمية مسبقة الدفع والقطاع غير الربحي؛ وهو ما يتسق بشكل مباشر مع رؤية رسال التي تهدف إلى توفير الحلول التقنية المبتكرة للبطاقات الرقمية لكافة الجهات والقطاعات.
من جهته، قال المدير العام لجمعية هدية منصور بن عامر العامر: سعادتنا بتوقيع الاتفاقية تأتي من كونها ستعمل على تمكين الجمعية من أتمتة برامجها لتحسين وصولها للمستفيدين من خدماتها من خلال الاستفادة من خبرة وإمكانات شركة رسال الرائدة في تقديم الحلول التقنية المبتكرة.
جديرٌ بالذكر أن منصة رسال هي المنصة الرقمية الأكبر في المنطقة، حيث تعمل على إيجاد تجربة أمثل وأسهل بطريقة عصرية مبتكرة من خلال البطاقات الرقمية التي توفر خيارات واسعة للاستفادة منها في شتى المجالات.
وتتميز رسال بشراكاتها الإستراتيجية مع عديد من الجهات الحكومية والخاصة؛ حتى أصبحت تضم أكثر من 400 علامة تجارية عالمية ومحلية.